Sem Lula, Dilma viaja à China e assume cargo de presidente do banco dos Brics

Dilma Rousseff viajará a Xangai para assumir formalmente o cargo de presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), mesmo sem a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva – que por indicação médica cancelou a viagem, já que está com broncopneumonia. A ex-presidente foi indicada por Lula e eleita como presidente da instituição financeira criada pelo Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A cerimônia de posse estava marcada para 30 de março, mas foi cancelada. A ideia é que a solenidade seja organizada para coincidir com a visita de Estado de Lula ao presidente chinês, Xi Jinping, cuja nova data está sendo organizada para maio.

A viagem de Dilma foi confirmada à reportagem por diplomatas, assessores da ex-presidente e integrantes do governo Lula. O embaixador do Brasil em Pequim, Marcos Galvão, viajará a Xangai para recepcionar Dilma e auxiliar nos trâmites iniciais. Ela começa a trabalhar imediatamente.



Conforme integrantes do governo, era possível que Dilma viajasse à China com a Força Aérea Brasileira (FAB), a bordo do maior avião da frota, um A330 que vai ser deslocado de Brasília para buscar servidores do Itamaraty e da Presidência da República. Eles haviam viajado antecipadamente para preparar a visita de Estado de Lula, cancelada de última hora.