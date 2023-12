Leite apresentará proposta de corte de incentivos antes da votação do ICMS

Eduardo Leite (PSDB), de aumentar a alíquota modal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), aquela que incide sobre mais produtos. Leite deixou claro, em entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio, que vai seguir com a ideia de mexer em incentivos fiscais a empresas como alternativa à majoração, caso perceba a derrota na Assembleia Legislativa. Semana decisiva para a intenção do governador gaúcho,, aquela que incide sobre mais produtos. Leite deixou claro, em entrevista exclusiva ao, que vaia empresas como alternativa à majoração, caso perceba a derrota na Assembleia Legislativa.

"Vamos caminhar pela revisão de benefícios e incentivos fiscais ou vamos caminhar pela alíquota modal", adianta o governador, que diz preferir a segunda via porque não teria impacto em competitividade das empresas, que é a preocupação mais ventilada pelos setores, segundo ele.

A pressão por meio de remoção de benefícios é a maior arma do tucano para tentar vencer a resistência do empresariado, maior opositor à elevação tributária. Na entrevista ao JC, na sexta-feira (8), na sede do governo, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, o governador alertou que está elevando alíquota sobre "base reduzida", após os cortes impostos por decisões federais, e que mexer no ICMS é melhor que outras medidas, como mexer nos incentivos.

Fiergs, Fecomércio-RS, sindicatos e câmaras de varejo e Federasul que representam setores atingidos pelo aumento, que passaria o tributo geral de 17% para 19,5%, quase 15% de aumento ou quase 20% na hora da incidência, segundo o setor produtivo, também não veem com bons olhos a supressão de benefícios. Já prefeito, por meio da Famurs, indicaram apoio à mudança do ICMS

isenções ou reduções de carga viraram o principal mecanismo para aportar competitividade dos produtos gaúchos frente aos de outras regiões. A Aso principal mecanismo parados produtos gaúchos frente aos de outras regiões. A Fecomércio-RS chegou a dizer que prefere fim de incentivos , mas admite riscos como a perda de empresas.

O governador informou que espera um estudo da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) sobre opções para buscar recursos que precisa para o caixa. A elevação da alíquota é justificada devido a futuros impactos da distribuição de recursos federais, na transição da reforma tributária em exame no Congresso Nacional.

O governo diz que terá déficit de R$ 2 bilhões anuais. Um dos motivos da diferença é a redução na fatia do repasse, muito por alterações de alíquotas feitas por em outros estados e 2022, e ainda pelo aumento de gastos correntes, como com funcionalismo, após reajustes, que estavam congelados desde 2015.

Em 2022, os incentivos fiscais baseados em ICMS somaram quase R$ 12 bilhões. A alimentação é a mais impactada, com compensações de mais de R$ 5 bilhões. Os benefícios são concedidos por meio de decreto. Portanto, não há necessidade de remeter à Assembleia eventual alteração. Basta a caneta ou assinatura digital de Leite, que não se cansa de repetir que seria uma via até mais fácil.

O governador espera apresentar a setores e Legislativo até quinta-feira (14) o plano sobre os benefícios, adiantou na entrevista ao JC. Leite lembrou ainda que os incentivos não atingem somente grandes empresas, mas estão pesadamente vinculados à cesta básica, com alcance na cadeia do setor.

Na defesa da majoração do ICMS, o tucano se defende indicando que o "ajuste do ICMS é sobre uma base reduzida". Leite alega, até mesmo rebatendo o setor empresarial, que "esse aumento está sendo feito sobre uma base que se reduziu, porque era 30% o ICMS sobre energia, sobre a comunicação, por exemplo, reduziu pra 25%, pra 17%, e, agora, a gente quer trazer de 17% pra 19,5%", descreve ele.

"É muito distante dos 25% que estavam historicamente e mais distante ainda dos 30% que chegou a ser cobrado da população num período de crise fiscal do Estado", argumenta o governador, sustentando ainda que seu segundo governo terá uma base de tributação bem menor. Também frisou que não é só alíquota baixa que garante condições de manutenção de empresas, mas também a capacidade do Estado de investir e ofertar serviços públicos.

"Entendemos que o ajuste na alíquota modal é o que, se não é bom, se não é algo que deixe confortável, que agrade, é melhor do que as outras opções que temos na mesa", reforça ele. "Mas, se este não se viabilizar, vamos ter que encaminhar recomposição de receitas de outras formas, e as formas que a gente tem são as de revisão por decreto".

"Antes mesmo de fazer votação da Assembleia, a gente pretende apresentar publicamente, de forma transparente como sempre fizemos", avisou, sustentando que tem agido com transparência nas propostas.



Leite citou que a alíquota modal atinge um quarto dos itens consumidos pelas famílias e não incide sobre combustível e gás de cozinha, por exemplo, que seguem regulação específica no ICMS. Sobre a competitividade, o governador ressaltou que não tem efeito.

"Ela é mais determinada pelos regimes especiais de tributação, transferência de saldo credor, crédito presumido, redução de base de cálculo, uma série de incentivos para poder competir com o que se produz em outros estados", confrontou.

Para contrapor o setor empresarial, Leite citou que Santa Catarina atraiu nas décadas recentes empresas sendo "agressiva em benefícios fiscais". "Não foi por causa da alíquota modal, que nunca foi a determinante para incentivar produção, instalação de empresas e negócios", arrematou o tucano. Por isso, Leite garante não temer que o Estado perca empreendimentos para outras unidades da federação, lembrando que 20 estados elevaram suas alíquotas modais.

"Se fosse por isso, todos os estados estão errados e vão empurrar empresas e negócios para fora, para outros estados que não tenham majorada. Não faz sentido", concluiu o chefe do Piratini.