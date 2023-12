Deltan Dallagnol critica política de segurança do governo Lula

Caravana Dallagnol promovida pelo Partido Novo, o ex-procurador federal Deltan Dallagnol, palestrou neste sábado (9) para cerca de 250 pessoas que lotaram o Salão Principal do Palácio do Comércio, em Porto Alegre. Entre as várias críticas disparadas à atual gestão do governo federal pelo ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato, uma delas foi quanto à condução da segurança pública. Fechando o evento chamado de “” no Rio Grande do Sul, iniciativa, opalestrou neste sábado (9) para cerca de 250 pessoas que lotaram o Salão Principal do Palácio do Comércio, em Porto Alegre. Entre as várias críticas disparadas à atual gestão do governo federal pelo ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato, uma delas foi quanto à condução da segurança pública.

“Quando eu olho para a segurança, vejo um total erro de políticas públicas, decorrente de uma visão de esquerda, que idolatra os bandidos, vê os bandidos como vítimas da sociedade e critica os policiais”, ressalta o ex-procurador. Dallagnol, que teve o registro de sua candidatura como deputado federal pelo Paraná cassado pela aplicação da Lei da Ficha Limpa, afirma que não é preciso ter um cargo para exercer uma posição política. Ele acrescenta que busca a transformação e a melhoria do País.

“Nós vencemos a corrupção por um certo tempo no Brasil, mas de repente a gente viu o sistema reagrupar e passar a reagir, passar a destruir as condenações, os instrumentos de combate à corrupção e a perseguir quem combate a corrupção", diz Dallagnol. Para o ex-procurador, o primeiro ano de governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou vários problemas, inclusive de moralidade, pois, de acordo com Dallagnol, vários cargos-chave foram encabeçados por pessoas investigadas por corrupção. "Basta olhar para o ministro das Comunicações (Juscelino Filho) que já foi envolvido em vários escândalos e o próprio Lula descumpriu a promessa dele que era de afastar as pessoas que estavam envolvidas em escândalos", frisa.

Dallagnol salienta ainda que o governo não cumpriu metas fiscais, aumentou a dívida pública e sufocou a economia brasileira. Outro alvo do ex-procurador em sua passagem pela Capital gaúcha foi o Supremo Tribunal Federal (STF) que, segundo ele, “exacerba de seu poder”. Além disso, ele comenta que as novas escolhas para o STF não cumprem os requisitos constitucionais e devem piorar esse problema. Assim como em Porto Alegre, a “Caravana Dallagnol” passou pelas cidades de Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Pelotas e Caxias do Sul.