Ex-procurador Deltan Dallagnol realiza caravana em cinco cidades do RS

O ex-procurador da República Deltan Dallagnol promove a “Caravana Dallagnol” em cinco municípios do Rio Grande do Sul a partir desta quinta-feira (7). Santa Cruz e Santa Maria são as primeiras cidades a receber as palestras de Dallagnol, nesta quinta, seguidas por Pelotas e Caxias do Sul na sexta-feira (08) e Porto Alegre no sábado (09). A iniciativa é do Partido Novo.

Em todos os encontros, Dallagnol apresentará a palestra “As lutas de um deputado cassado pelo sistema”, comentando sobre sua cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A caravana já percorreu cidades de vários estados.

Para o presidente do Diretório Estadual (DE) do Novo, Marcelo Slaviero, a vinda de Dallagnol representa uma celebração neste momento de reconstrução partidária e crescimento do partido no Estado. “Teremos muitas candidaturas, vamos crescer nas eleições de 2024 e pretendemos criar uma base importante para novas lideranças. O Novo é um partido com uma identidade clara, de direita, que pode ser a casa dos liberais, conservadores e libertários. Podemos viver em harmonia, construindo um partido ficha limpa que combate a corrupção e respeita demais o Brasil”, afirma.

Os principais líderes do partido no Estado participarão dos encontros, dentre eles o ex-deputado Giuseppe Riesgo (diretor-executivo do DE) e os atuais mandatários Marcel van Hattem (deputado federal), Felipe Camozzato (deputado estadual), vereadores Leonel Garibaldi (Santa Cruz do Sul), Ricardo Zanchin e Isabela Schumacher (Caxias do Sul), Tiago Albrecht e Mari Pimentel (Porto Alegre). O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro e o Secretário Nacional de Assuntos Internacionais do Diretório Nacional (DN), ex-deputado Fábio Ostermann, também acompanham a agenda de Dallagnol pelo Rio Grande do Sul.

Mais informações e ingressos pelo site www.novo.org.br/eventos.



Agenda Deltan Dallagnol no RS

Dia 07 – Santa Cruz do Sul e Santa Maria

Dia 08 – Pelotas e Caxias do Sul

Dia 09 – Porto Alegre



07/12 (quinta-feira)

12h – Palestra seguida de almoço em Santa Cruz do Sul

Local: Restaurante da Gruta – Rua Capitão Pedro Werlang, 1570 – Higienópolis

19h30 – Palestra seguida de jantar em Santa Maria

Local: Salão Paroquial da Igreja do Amaral - Av. Prefeito Evandro Behr, 5475 – Camobi



08/12 (sexta-feira)

12h – Palestra seguida de almoço em Pelotas

Local: Galeto Santa Justina - Av. Fernando Osório, 2335 – Três Vendas

19h30 – Palestra seguida de jantar em Caxias do Sul

Local: Restaurante Bona Petti – Rua Honorato Bazei, 300 - Desvio Rizzo



09/12 (sábado)

9h – Recepção com café da manhã seguido de palestra em Porto Alegre

Local: Salão Principal do Palácio do Comércio - Largo Visconde do Cairú, 17 – Centro Histórico