PSTU lança pré-candidatura de Fabiana Sanguiné à prefeitura de Porto Alegre

Fabiana Sanguiné tem 46 anos, é auxiliar de enfermagem e se candidatou ao Senado Federal nas eleições de 2022, também pelo PSTU. "Me apresento como pré-candidata porque a gente luta o ano inteiro contra ataques a trabalhadores e, na hora das eleições, é preciso enfrentar o projeto do grande empresariado, dos patrões e dos setores mais reacionários e conservadores", afirma Fabiana, em áudio divulgado à imprensa. anunciou, nesta quinta-feira (7), ada auxiliar de enfermagem. Segundo nota divulgada pelo partido,"se faz necessário apresentar uma alternativa socialista e revolucionária frente às, pois representam os interesses dos grupos políticos que governam atualmente, seja a cidade, estado ou País e são os responsáveis pelos problemas vividos hoje pela maioria da população".Fabiana Sanguiné tem 46 anos, é auxiliar de enfermagem e se candidatou ao Senado Federal nas eleições de 2022, também pelo PSTU. "Me apresento como pré-candidata porque a gente luta o ano inteiro contra ataques a trabalhadores e, na hora das eleições, é preciso enfrentar o projeto do grande empresariado, dos patrões e dos setores mais reacionários e conservadores", afirma Fabiana, em áudio divulgado à imprensa.

"Para barrar privatizações, proteger o meio ambiente, atender à necessidade de quem já perdeu tudo nas enchentes, priorizar geração de emprego, moradia digna, tarifa zero no transporte, é preciso de um programa que rompa com os grandes empresários, que lucram com o sofrimento da população, mas que também rompa com os governantes que destinam dinheiro público para o lucro dos grandes empresários", segue a pré-candidata.



O anúncio da pré-candidatura foi acompanhado do lançamento de um manifesto político que traz uma análise da realidade atual de Porto Alegre, recheada de críticas ao governo Sebastiao Melo (MDB), ao transporte público da Capital, À violência ligada ao racismo, misoginia e LGBTfobia e aponta medidas aos "problemas mais sentidos pelos trabalhadores e o povo pobre", como diz a nota do partido.