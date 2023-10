Diego Nuñez e João Antonio da Silva

Dentro de um ano, no dia 6 de outubro de 2024, ocorrem as eleições municipais em todo o território nacional. Mesmo com a janela de transferências partidárias abrindo somente em janeiro do ano que vem, os partidos de Porto Alegre começam a desenhar o cenário para o próximo pleito eleitoral. Caso as siglas sigam as tendências que projetadas, Sebastião Melo (MDB), prefeito de Porto Alegre na gestão de 2021 até 2024, terá um apoio consistente dos partidos de centro à direita e já forma uma aliança consistente para uma nova gestão.

O projeto de reeleição de Sebastião Melo (MDB) já conta com o apoio formal ou informal de sete partidos, além do próprio MDB. As siglas que compõem a base do governo já sinalizaram o posicionamento favorável e entre eles estão PP, PTB, Podemos, PL, PSD, SD e Republicanos, que ainda não fechou posicionamento, mas é base do governo e indicou que a tendência deve ser seguir os demais partidos governistas em apoio ao prefeito.

A federação PSDB/Cidadania, apesar de não ter um diálogo muito ativo sobre esse tópico no último ano, já conta com três nomes sendo especulados. Pelo lado tucano da chapa, a Delegada Nadine Anflor, deputada estadual, é o nome principal, seguida pelo secretário-chefe da Casa Civil do RS, Artur Lemos Júnior. Já pelo Cidadania, a deputada federal Any Ortiz tem encabeçado a vaga do partido para uma possível composição de uma chapa pura da federação, uma tendência interna.

O partido Novo ainda não tem posição contundente para possíveis candidatos. O deputado estadual Felipe Camozzato e a vereadora Mari Pimentel surgem como possibilidades para o partido de base independente na Capital. Apesar do destaque que a vereadora Mari tem ganhado com as CPIs da Smed, sendo presidente de uma delas, a candidatura para prefeitura não é vista de forma tão positiva por alguns membros do partido, já que Mari abdicaria de uma reeleição para a Câmara caso se lançasse como candidata. Essa situação não é um problema para o deputado Camozzato, que teria sua vaga na assembleia do RS garantida mesmo com a candidatura em Porto Alegre.

Única pré-candidatura confirmada até o momento, o deputado estadual Dr. Thiago Duarte tende a representar o União Brasil na disputa das próximas eleições de Porto Alegre. Vereador da capital por dez anos, teve a candidatura oficializada no final de junho. Duarte já pleiteara candidatura em 2020, mas não se confirmou. Desta vez o próprio afirma certeza de que será candidato.