Prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano renuncia ao cargo

José Otávio Germano (Progressistas) renunciou ao cargo de prefeito de Cachoeira do Sul, na manhã desta quinta-feira (7). O pedido foi enviado ao presidente da Câmara de Vereadores, Magaiver Dias.

Germano, que já estava afastado do cargo, destacou que essa decisão foi motivada pela priorização de sua saúde, alegando que o afastamento é importante para o seu tratamento. Ele estava afastado, por ordem judicial desde o dia 28 de setembro, quando foi desencadeada a Operação Fandango, que investiga irregularidades em licitações, corrupção e supostos crimes de responsabilidade.

Leia a carta aberta direcionada aos moradores da cidade na íntegra:



Cachoeirenses,



Redijo essa carta com tristeza e gratidão. A dor de renunciar um cargo tão almejado e especial como o de Prefeito de Cachoeira do Sul, só não é maior do que a necessidade de preservar a minha própria vida.

Devo tudo o que conquistei na minha trajetória pública a Cachoeira do Sul. Desde o momento em que me elegi o Vereador mais votado de nossa cidade, no já distante ano de 1988, até às últimas eleições

municipais, ocorridas em 2020, eleito Prefeito de Cachoeira, o meu sentimento não poderia ser outro, senão o de extrema gratidão a cada cachoeirense que esteve comigo nesses 35 anos. Obrigado a cada um e a cada uma, especialmente pela palavra carinhosa e pelo afeto, sentimentos que jamais esquecerei de um povo que merece muito mais.

Renuncio porque preciso de tratamento médico, sério e duradouro. Subestimei uma doença, enfermidade que atinge milhões de brasileiros, trazendo tristezas e frustrações para todos, especialmente para a família e amigos. Exercer o cargo de Prefeito de nossa cidade foi um sonho e um privilégio. Desejo sucesso a Prefeita Angela Schuh e a todos os servidores, aos quais agradeço pela paciência e pelo intenso trabalho exercidos todos os dias.



Aos cachoeirenses, obrigado.