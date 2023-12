Deputados do RS se reúnem com relator para alterar reforma tributária

Um grupo de deputados estaduais do Rio Grande do Sul viaja a Brasília na manhã desta quarta-feira para se encontrar com o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Em pauta, o pleito pela alteração do artigo 141 da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019, que define a média de arrecadação dos estados no período de 2024 a 2028 como balizador para a divisão de recursos do futuro Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá ICMS e ISS caso a reforma seja aprovada.

O movimento político da Assembleia Legislativa visa não apenas a correção de uma distorção que os parlamentes consideram ser prejudicial aos estados de Sul, Sudeste e Centro-oeste, mas também a fim de evitar a votação do impopular projeto do governo Eduardo Leite (PSDB) que propõe a elevação das alíquotas do ICMS de 17% para 19,5%.

O encontro foi articulado pelo deputado federal Covatti Filho, presidente do PP gaúcho, e é resultado de reunião provocada pela bancada do partido no Parlamento, juntamente com a bancada federal gaúcha, no final de novembro. O presidente do Legislativo do RS, Vilmar Zanchin (MDB), representará institucionalmente a casa.

"Queremos que o relator entenda que o texto aprovado em dois turnos pela Câmara seja o mais adequado", afirmou o líder da bancada do PP, deputado estadual Guilherme Pasin. O artigo 131 foi alterado pelo Senado. Originalmente, a PEC previa que a divisão de recursos do novo imposto seria posteriormente regulamentado, após a aprovação da reforma.

"Vamos apresentar a ele essa corrida desgovernada entre os estados para majorar suas alíquotas e ter uma performance melhor na distribuição do IBS", disse Pasin. Além do Rio Grande do Sul, diversos estados do País planejam aumento de ICMS. Os estado do Sul e Sudeste (menos Santa Catarina) anunciaram conjuntamente majoração de alíquotas.

Outros estados, principalmente do Norte e Nordeste, já elevaram o imposto desde que as Leis Complementares 192 e 194 limitaram cobrança do ICMS em combustíveis, telecomunicações, energia elétrica e transporte coletivo, reduzindo a arrecadação em todos os entes federativos.

Nos bastidores, parlamentares reconhecem que há muita dificuldade na alteração do texto no Congresso, mas insistem. "Nós acreditamos, por isso estamos fazendo este movimento", disse Pasin.

O grupo de parlamentes que viaja à capital federal espera, caso haja sucesso no pleito e alteração no texto da reforma, que o governador retire o projeto de aumento do ICMS. Por enquanto, a majoração da alíquota está prevista para ser votada na última sessão parlamentar do ano, em 19 de dezembro.