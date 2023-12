Lula confirma viagem à Guiana no ano que vem em meio à disputa de Maduro

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta terça-feira, 5, que fará duas viagens internacionais no ano que vem, incluindo uma visita à Guiana. A confirmação da viagem ocorre em meio à tensão entre o País e a Venezuela pela anexação da região de Essequibo, que pertence à Guiana.

e que é alvo de uma disputa histórica entre os dois países.Lula disse que, durante sua viagem ao País vizinho, vai participar da reunião dos países do Caricom - bloco de cooperação econômica e política criado em 1973, formado por ex-colônias de potências europeias."O ano que vem eu tenho duas viagens que eu quero fazer, uma é para uma reunião da União Africana, dos 54 países da África, que vai ser em Addis Ababa, na Etiópia. E a outra é na Guiana, uma reunião dos países do Caricom. Essas eu quero participar porque eu tenho interesse em falar sobre democracia, sobre sistema ONU, sobre financiamento.", disse Lula durante a live Conversa com o Presidente.Os venezuelanos aprovaram no domingo, 3, a anexação de Essequibo. Após o anúncio, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro,para que o País lute pelo território que considera seu.O cenário ligou alerta de especialistas para a possibilidade de um conflito armado entre Caracas (capital da Venezuela) e Georgetown (capital de Guiana).