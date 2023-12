STF deve julgar descriminalização do porte de drogas no próximo ano

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar no início de 2024 a possibilidade de descriminalização do porte de drogas. A informação foi confirmada pela assessoria da Corte após a devolução automática de uma vista do processo.

Entenda

Nesta segunda-feira (4), o recurso que trata do assunto foi automaticamente devolvido para, após decorrido o prazo de 90 dias para a vista (mais tempo de análise) pedida pelo ministro André Mendonça.Em seguida à liberação, o Supremo informou que "a regra geral" é que o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso,No caso da descriminalização das drogas, o julgamento deve ser realizado numa das, uma vez que a pauta de dezembro já encontra-se fechada e divulgada, afirmou o Supremo., sendo alvo de sucessivos pedidos de vista. Até o momento, o placar está emapenas do porte de maconha, em uma quantidade que deve ficar limitada entre 25g a 60g. A maioria até agora se mostrou favorável também à liberação do cultivo de até seis plantas fêmeas de cannabis.Na retomada mais recente do caso, em agosto, o ministro, sendo o primeiro voto divergente nesse sentido. Ele opinou para que o porte e uso pessoal continue a ser crime, admitindo somente que o Supremo estabeleça um limite para diferenciar uso de tráfico.Na mesma ocasião, a ministra Rosa Weber, hoje aposentada, votou a favor da descriminalização do porte de maconha. O ministro Gilmar Mendes também ajustou seu voto, que antes liberava o porte de qualquer droga, para abranger somente a cannabis.. O dispositivo cria a figura do usuário, diferenciado do traficante, que é alvo de penas mais brandas.A norma prevê prestação de serviços à comunidade, advertência sobre os efeitos das drogas e comparecimento obrigatório a curso educativo para quem adquirir, transportar ou portar drogas para consumo pessoal.Dessa maneira,. Dessa forma, usuários de drogas ainda são alvos de inquérito policial, denúncias e processos judiciais que buscam o cumprimento das penas alternativas.No caso concreto que motivou o julgamento, a defesa de um condenado pede que o porte de maconha para uso próprio deixe de ser considerado crime. O acusado foi detido com três gramas de maconha.