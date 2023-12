Relatório de CPIs recomenda que prefeitura investigue irregularidades na educação de Porto Alegre

O vereador Mauro Pinheiro (PL) apresentou, na manhã desta segunda-feira (4), o relatório final das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) da Câmara Municipal de Porto Alegre que apuram possíveis irregularidades em contratos de compras da Secretaria Municipal de Educação (Smed).O texto foi lido na íntegra no Plenário do Legislativo da Capital pelo Pinheiro e será votado às 8h desta terça-feira (4). Componente da base aliada do prefeito Sebastião Melo (MDB), Pinheiro é relator das comissões. A conclusão do relatório aponta seis recomendações.Primeiro, que a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC), instaure procedimento administrativo específico para apurar possíveis irregularidades nas contratações da Smed que foram objeto das CPIs, especialmente as conduzidas por intermédio do empresário Jaílson Ferreira da Silva, na condição de proprietário, representante ou distribuidor, bem como da empresa Conceitto, de propriedade de Verônica Almuas. Ambos foram ouvidos em oitivas durante os trabalhos das comissões. O relatório recomenda também que a prefeitura instaure procedimento interno para apurar responsabilidades nas falhas de gestão identificadas pelas CPIs, notadamente aquelas relacionadas aos problemas de distribuição dos materiais adquiridos e à falta de condições estruturais dos equipamentos públicos da Smed para o uso do aparato tecnológico comprado.Outra recomendação é para que a prefeitura institua grupo de trabalho, ou outra estrutura adequada, para a realização de uma análise minuciosa dos processos de compras instituídos a fim de aprimorar os fluxos realizados na Smed, visando evitar que situações como as apontadas no relatório se repitam.O relatório ainda propõe a organização de força-tarefa por parte do Executivo para promover melhorias estruturais, especialmente arquitetônicas, elétricas e de mobiliário, nas escolas da rede pública, permitindo que todas possam disponibilizar aos seus alunos, em atividades pedagógicas, os materiais didáticos comprados.As CPIs recomendam ainda que a Smed estabeleça cronograma com um fluxo organizado para a entrega dos materiais adquiridos, priorizando o atendimento às escolas, a fim de que as mesmas não sejam surpreendidas pelas entregas, como ocorreu, e ainda que o relatório seja remetido aos órgãos de controle para o devido conhecimento e providências que entenderem cabíveis.O texto também traz a especificação dos fatos que geraram as CPIs, os documentos apresentados às comissões e um resumo das oitivas realizadas. O relatório ainda elenca os pontos que podem ser alvo de investigações futuras.