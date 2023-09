CPI da Smed de Porto Alegre elege novo relator

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar compras e contratos da Secretaria Municipal de Educação (Smed), presidida pela vereadora Mari Pimentel (Novo), realizou sua quinta reunião ordinária, para eleger o relator da Comissão. Logo após o inicio dos trabalhos e, de imediato, abriu o espaço para que os membros da Comissão se candidatassem a relator, que acabou elegendo o vereador Mauro Pinheiro (PL) como relator.





Pinheiro foi o primeiro a se candidatar, mesmo sendo relator da outra CPI que investiga o mesmo assunto, presidida pelo vereador Idenir Cecchim (MDB). Ele apresentou requerimento para que sejam realizadas reuniões conjuntas para as oitivas das CPIs, a fim de evitar chamar duas vezes a mesma pessoa. Retiraram seus nomes para a eleição de relator os vereadores Claudio Janta (SD) e Comandante Nádia (PP), que haviam manifestado interesse em ocupar a função na reunião anterior. O vereador Roberto Robaina (PSOL) manteve sua candidatura.

A presidente colocou em votação três requerimentos e todos foram aprovados. O requerimento n° 1 convoca para oitivas a ex-secretária de Educação Sônia da Rosa, e o ex-secretário adjunto Mário de Lima. Foram excluídos os nomes da ex-secretária Janaina Audino e da ex-secretária adjunta Claudia Pinheiro. O requerimento n° 5 convoca para oitiva a servidora Mabel Vieira e o requerimento n° 6 convoca para oitiva a servidora Michele Schroder.



Ficou definido que as oitivas que já aconteceram na outra CPI serão anexadas a esta Comissão, tais como a da ex-secretária de Educação Janaina Audino e do empresário Jailson Ferreira da Silva. A vereadora Mari salientou que, caso a Comissão entenda como necessário outro comparecimento, tais testemunhas serão convocadas novamente.



Por fim, a presidente colocou em votação que as oitivas aconteçam conjuntamente entre as duas CPIs, que foi aprovado pela maioria dos membros. Ela encerrou lembrando da próxima reunião da CPI, na segunda-feira (11), às 10h, na qual será votado o plano de trabalho, apresentado pelo relator.