Propostas vencedoras na Consulta Popular serão conhecidas em 15 de dezembro

R$ 60 milhões para investimento nas ações escolhidas entre as consideradas essenciais para cada região em 2024. As comunidades dos 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) do Rio Grande do Sul conhecerão no dia 15 de dezembro as iniciativas aprovadas na Consulta Popular promovida pelo governo do Estado, cuja votação se encerrou nesta sexta-feira (1). A partir do resultado, o governo distribuiráparanasescolhidas entre as consideradaspara cada região em

A apuração deve ser concluída até quarta-feira (6), quando a Procergs deverá compilar os chamados “votos offline”, via Whatsapp, feitos em regiões onde falhas de sinal de internet não tenham permitido o registro no site. A partir dessa data, os conselhos serão informados sobre as propostas vencedoras em suas regiões e terão 48 horas para apresentar recursos.

Serão R$ 55 milhões distribuídos, com valores para cada região variando entre R$ 1,7 milhão e R$ 2,2 milhões, conforme o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese), destinando mais dinheiro às áreas mais pobres. Outros R$ 5 milhões serão fatiados entre as nove regiões com maior percentual de participação na consulta, explica Herbert Klarmann, diretor do Departamento de Articulação Regional e Participação, da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

Nesta edição da Consulta Popular, foram enviadas, na primeira etapa, 852 propostas pelos cidadãos gaúchos. Dessas, 534 foram aprovadas pelas regionais do Coredes para comporem o caderno de propostas elegíveis selecionadas em assembleias que apontaram as mais relevantes para integrarem as cédulas de votação em cada região.