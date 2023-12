Incentivo fiscal tem que ter contrapartida de geração de emprego, defende Pimenta sobre desoneração

Empresários criticam veto de Lula à desoneração da folha salarial

“Na lei, onde tem escrito sobre empregos? Onde existe essa vinculação direta da desoneração com a garantia de oferta ou criação de empregos? Toda política pública de incentivo de determinado setor precisa ter contrapartida. Queremos que de fato a contrapartida seja a garantia de geração de empregos”, afirmou o ministro, que esteve em agenda no Rio Grande do Sul para anunciar repasse de recursos extras para municípios atingidos por enchentes no Estado.para a desoneração da folha. “O presidente Lula fez uma manifestação de que vamos apresentar uma proposta. Queremos sim política de incentivo, mas queremos que fique claro (a garantia de geração de emprego)”, declarou Pimenta, em coletiva.O ministro defende que, sem constar na lei, não há garantia de geração de empregos a partir da desoneração, que beneficia os 17 setores que mais empregam no País. “Precisamos saber, dos setores que foram beneficiados, quantos empregos foram gerados, quantos empregos foram mantidos. Existe inclusive empresas que receberam esses incentivos e, sem pagar o imposto, fecharam. Os empregos foram embora junto e todo o incentivo que foi produzido acabou não gerando efeito prático”, disse Pimenta.