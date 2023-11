Bolsonaro faz ato político com apoiadores no Parcão

Apesar de estar inelegível através de três processos diferentes, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está cumprindo ampla agenda partidária no RS, onde participou de um evento focado em divulgar as novas filiações do partido. Após finalizar o primeiro compromisso, realizado no Parque Assis Brasil, em Esteio, o político retornou até a capital dos gaúchos para encerrar a agenda desta sexta-feira (17), primeiro dia da visita ao Rio Grande do Sul, no Parque Moinhos de Vento (Parcão) junto dos apoiadores, que compareceram vestidos de verde e amarelo e portando bandeiras do Brasil.

Da mesma forma que ocorreu no desembarque em Porto Alegre, a passagem e o discurso do ex-presidente foram rápidos. A fala de Bolsonaro durou aproximadamente dez minutos, pouco comparado aos 45 minutos de atraso para o início do ato, o que não pareceu incomodar os apoiadores, que enfrentaram chuva forte.

Bolsonaro teceu críticas as processos que lhe tornaram inelegível, assim como ao Supremo Tribunal Federal (STF). Demonstrou apoio incondicional a Javier Milei, candidato ultra-liberal das eleições argentinas e que disputará o cargo de presidente no próximo domingo (19). Além de Milei, o ex-presidente também lembrou o apoio a Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos no próximo ano.

Ao final do discurso, Bolsonaro brincou: "Sou o único ex que o brasileiro gosta".