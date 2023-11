Bolsonaro chega nesta sexta (17) ao RS para atos políticos

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL, 2019-2022) estará no Rio Grande do Sul para uma agenda de dois dias de atividades partidárias em 17 e 18 de novembro.

Bolsonaro virá ao Estado acompanhado de sua mulher e ex-primeira-dama, Michelle, cotada pelo PL para se candidatar ao Senado em 2026. No sábado (18), será realizado o encontro PL Mulher, com a presença de Michelle. Nesse dia também serão escolhidas as presidentes dos núcleos femininos do PL no RS e nos municípios. A atividade ocorre às 10h na Casa NTX, em Porto Alegre.



A ideia da legenda é que Bolsonaro seja recepcionado no aeroporto por apoiadores na sexta-feira (17), por volta de 11h30min, seguido de um almoço com lideranças regionais. O partido também está organizando um ato político no Parcão, tradicional espaço de mobilizações de apoiadores do ex-presidente. A agenda começa às 18h30min.



Ainda nesta sexta, será realizado um evento de filiação de novos quadros para o PL gaúcho. Entre eles, Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio desde 2017. O ato será às 15h no Parque Assis Brasil de Esteio. Os eventos foram articulados pelo deputado federal e presidente do PL gaúcho, Giovani Cherini.