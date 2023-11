Fiergs afirma que reajuste do mínimo regional no RS não se justifica

A Assembleia Legislativa gaúcha aprovou na terça-feira (15) o projeto do governo de Eduardo Leite (PSDB) que reajusta em 9% todas as cinco faixas do salário mínimo regional do Rio Grande do Sul. Uma emenda do deputado Gustavo Victorino (REP) retirou a retroatividade que fazia referência ao mês de maio. O reajuste passa a valer a partir do momento da sanção da lei. O novo piso estadual passa a ser de R$ 1.573,89. A Federação Das Indústrias do RS (Fiergs) se posicionou contrariamente à aprovação pelos deputados. De acordo com a entidade, o reajuste de 9%, se somado ao índice de 10,6% concedido em fevereiro de 2023, significará mais de 20% de aumento no ano. "É muito acima do índice inflacionário do período", aponta a Fiergs, em nota.