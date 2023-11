Assembleia tira retroatividade, mas aprova reajuste de 9% no mínimo gaúcho

O projeto do governo de Eduardo Leite (PSDB) que reajusta em 9% todas as cinco faixas do salário mínimo regional do Rio Grande do Sul foi aprovado com alterações. Uma emenda do deputado Gustavo Victorino (REP) retirou a retroatividade que fazia referência ao mês de maio. O reajuste passa a valer a partir do momento da sanção da lei. O novo piso estadual passa a ser de R$ 1.573,89.



O projeto original do governo previa que a data-base para o reajuste seria no mês de maio. Ou seja, independente de quando aprovado, os trabalhadores beneficiados pelo mínimo receberiam retroativamente o reajuste de 9% nos meses de maio até hoje.



Com a emenda aprovada, não há mais retroatividade. A data-base passa a ser o momento da sanção da lei. O reajuste de 9% valerá a partir do momento em que Leite sancionar o projeto, caso o faça.

“A ideia de apresentar essa emenda é salvar centenas de empresas gaúchas que não têm condição de pagar esse passivo trabalhista que seria imposto. A gente sabe que os trabalhadores merecem ganhar mais, mas é preciso entender que pior do que pouco é nada. Houve um movimento muito forte do empresariado alegando que não suportaria a sobrecarga, o que resultaria em demissões”, afirmou Victorino.



A aprovação da emenda foi criticada pela oposição. "Os deputados se dobram às pressões patronais. Essa emenda retira alguns míseros reais dos trabalhadores que deveriam estar recebendo esse piso desde o início do ano. Por irresponsabilidade, ou por compromisso com interesses de empresários, esse piso foi sendo procrastinado no Legislativo”, acusou a deputada Luciana Genro.



A data base prevista para o reajuste no piso era 1º de fevereiro. O projeto foi anunciado por Leite em maio, protocolado na Assembleia em junho, onde tramita desde então. A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) aponta que uma certa morosidade, somada à retirada da retroatividade, gerou perdas aos trabalhadores.



“Isso significa que cada trabalhador vai deixar de receber um salário integral no ano de 2023, considerando um reajuste de 10 meses a menos. A maioria dos deputados cedeu às pressões das entidades patronais, que primeiro pressionaram para protelar a votação do projeto e depois elas mesmo se beneficiaram dessa protelação, com a retirada da retroatividade”, afirmou o presidente da CTB, Guiomar Vidor.

O valor do piso, destinado à faixa 1 do salário mínimo regional, passa de R$ 1.443,94 para R$ 1.573,89. Engloba agricultura, pecuária, pesca, indústria extrativa, empregados domésticos, turismo, construção civil, motoboys, etc.

A faixa 2 passa de R$ 1.477,18 para R$ 1.610,13, destinada a indústrias do vestuário, calçado, fiação, tecelagem, estabelecimentos de serviços de saúde, serviços de limpeza, hotéis, restaurantes, bares etc.

A faixa 3 passa de R$ 1.510,69 para R$ 1.646,65, destinada a indústrias de alimentos, móveis, química, farmacêutica, comércio em geral, armazéns etc.

A faixa 4 passa de R$ 1.570,36 para R$ 1.711,69, destinada a indústrias metalúrgicas, gráficas, de vidros, da borracha, condomínios residenciais, auxiliares em administração escolar, vigilantes, etc.

Por fim, a faixa 5, atualmente no valor de R$ 1.711,69, passa a ser de R$ 1.994,56, destinada a técnicos de nível médio.