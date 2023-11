Assembleia deve votar reajustes no mínimo regional e no vale-refeição

São 14 projetos na lista para serem votados na sessão desta terça-feira (14) na Assembleia Legislativa, sendo deles propostas do governo do Estado. Entre eles, há expectativa para votação dos textos que concedem aumento no vale-refeição para todos os servidores públicos estaduais e reajuste de 9% no salário mínimo regional do Rio Grande do Sul.

Apenas a reunião entre os líderes das bancadas que compõem o Parlamento pode definir a ordem da votação. De acordo com o líder da base do governo Eduardo Leite (PSDB) no Legislativo, deputado Frederico Antunes (PP), ambas as pautas devem ser apreciadas na sessão.