Adeli Sell assume vaga de vereador na Câmara de Porto Alegre

Em cerimônia de posse ocorreu nesta quarta-feira (1), a Câmara de Vereadores de Porto Alegre empossou Adeli Sell (PT) como vereador. Essa movimentação ocorre em virtude da decisão judicial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RS), que determinou a cassação do mandato do vereador Marcelo Sgarbossa (sem partido).

• LEIA TAMBÉM: Marcelo Sgarbossa é cassado e perde mandato de vereador em Porto Alegre

Durante a posse, Adeli agradeceu a presença de lideranças de seu partido no ato. "Agradeço por este momento simbólico, é uma honra reassumir o mandato titular nesta Casa. Retorno com a determinação de servir ao povo de Porto Alegre", destacou. As deputadas estaduais Laura Sito (PT) e Sofia Cavedon (PT), e a ex-presidente do Legislativo da Capital, Margarete Moraes, participaram da sessão.

Antes da posse de Adeli, foi realizado a entrega para Sgarbossa de uma placa em homenagem a passagem do ex-parlamentar pelo legislativo porto-alegrense. O presidente Hamilton Sossmeier (PTB) foi responsável pela entrega da lembrança.

O TRE/RS determinou pela perda do mandato do vereador Sgarbossa em sessão realizada na última segunda-feira (31). A decisão unânime atendeu ao pedido do diretório municipal do PT, que acusou Sgarbossa de infidelidade partidária, por deixar a legenda sem justa causa.