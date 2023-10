Marcelo Sgarbossa é cassado e perde mandato de vereador em Porto Alegre

Questionado sobre como ficará a vida política após o parecer do TRE, o vereador indicou que deve recorrer e levará o julgamento para uma instância superior, chegando ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Enquanto aguarda os tramites judiciais de um futuro recurso, Sgarbossa ficará sem mandato. Quem assume sua cadeira no Legislativo porto-alegrense é Adeli Sell (PT).

O julgamento ocorre neste momento no tribunal, que já formou maioria de 5 votos a 0 pela cassação do vereador.

Entenda o caso

Após a eleição de 2022, a Câmara de vereadores de Porto Alegre passou por algumas mudanças. Eleitos vereadores em 2020, Laura Sito e Leonel Radde foram para a Assembleia Legislativa no último pleito, o que abriu duas vagas para os suplentes eleitos pelo PT.

Marcelo Sgarbossa era o segundo suplente nas eleições municipais de 2020 e, devido às saídas, herdou uma cadeira na Câmara. Sgarbossa, que sempre foi muito identificado com a pauta ambiental, trocou o PT pelo PV em 2022, mas decidiu retornar ao Partido dos Trabalhadores no início de 2023, pois considerou que “a missão no PV havia sido cumprida.”

Quem assumiu a outra vaga foi o terceiro suplente da sigla, o Engenheiro Comassetto, visto que Reginete Bispo abdicou da primeira cadeira para ocupar a vaga na Câmara dos Deputados que seria de Paula Pimenta, nomeado ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom). O pedido de perda de mandato foi feito pelos filiados Adeli Sell e Everton Gimenis, que ficaram, respectivamente, na quarta e quinta suplência pelo PT.

Sgarbossa indicou que a mudança para o PV foi alinhada com o Partido dos Trabalhadores para “ajudar a trazer o Partido Verde para a Federação e viabilizar o apoio ao então do pré-candidato Edegar Pretto, ajudando o PT a sair do isolamento que estava em fevereiro de 2022”. Como testemunha, o vereador impugnado trouxe Olívio Dutra, ex-prefeito de Porto Alegre e ex-governador do RS, que estava presente quando o acordo foi firmado entre as siglas partidárias.