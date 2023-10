Plenário 20 de Setembro volta a receber sessões após reforma

Os deputados estaduais do Rio Grande do Sul voltaram a realizar sessões no Plenário 20 de Setembro, que passou por reformas. Durante mais de três meses, as sessões foram realizadas no casarão histórico que foi a primeira sede do Parlamento e hoje hospeda o Memorial do Legislativo. De agosto a outubro, o plenário do Palácio Farroupilha passou pela primeira grande intervenção desde sua inauguração, em setembro de 1967. No período da reforma, as sessões foram realizadas no Plenário Bento Gonçalves, no Memorial. Conforme o diretor do Departamento de Logística da Assembleia Legislativa, Cristiano Ferreira Pereira, as obras duraram 70 dias e, no período, foi possível concluir as duas etapas previstas de melhoria e modernização do local, abrangendo intervenções no plenário e nas três galerias. Isso só foi possível, na avaliação do gestor, graças ao planejamento do trabalho, realizado pela equipe da Assembleia desde 2018. A reforma foi executada pela empresa DSD Construções RH & SRV Terceirizado LTDA, vencedora de pregão realizado em julho. O custo total, conforme o contrato de execução, foi de pouco mais R$ 4 milhões. Foram realizados o conserto e a substituição de 32 balões de iluminação e decoração do teto, alguns bastante danificados por infiltrações; a substituição das cadeiras e a instalação de mais assentos nas galerias; a troca do piso das galerias, de madeira de jacarandá para material vinílico; e a substituição do carpete do plenário por placas. Ainda foi feito tratamento de revitalização em todo o mobiliário e paredes de madeira.Além da substituição do mobiliário por peças mais modernas, feitas com materiais mais duráveis e de fácil manutenção, buscou-se ampliar a prevenção a incêndios, atendendo o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI). Para isso, houve a troca de itens inflamáveis por outros antichamas, como foi o caso das cadeiras e do piso das galerias e do carpete do plenário. Os materiais escolhidos para os pisos do plenário e das galerias também contribuirão para a melhoria da acústica do ambiente. Outro objetivo da reforma foi tornar as galerias mais acessíveis ao público que vem acompanhar as sessões plenárias. Com as intervenções, agora há lugares para pessoas obesas, com pouca mobilidade, com dificuldades visuais ou sem visão, com cão-guia, além de espaço para cadeirantes. Também se ampliou a capacidade das galerias, de 300 para 377 lugares.“Promovemos a maior intervenção desde a inauguração, em 1967. Substituímos as peças do teto que a ação do tempo havia destruído. Solucionamos infiltrações, substituímos os pisos e cadeiras das galerias por material anti-chamas, trocamos os revestimentos do piso e fizemos a manutenção em inúmeros pontos. Tudo para adequar a Casa às regras de prevenção e proteção a incêndios, garantindo a segurança e o mínimo conforto daqueles que por aqui circulam”, afirmou o presidente do Legislativo, deputado Vilmar Zanchin (MDB).Na sessão desta terça-feira (31), não foram votados projetos, após acordo na reunião de líderes, realizada no período da manhã. No período do Grande Expediente, foram destacados os 35 anos da instalação da Constituinte e a reforma do Plenário 20 de Setembro, por iniciativa do presidente Zanchin. Participaram o governador Eduardo Leite, ex-governadores Pedro Simon, chefe do Executivo no período da instalação da Assembleia Constituinte e da promulgação da Constituição estadual; os ex-governadores e deputados constituintes Germano Rigotto e José Ivo Sartori e outros deputados constituintes, como Celso Bernardi, José Fortunati, Hilda de Souza, Hélio Musskopff, Éden Pedroso, Constantino Picarelli, Germano Bonow, Raul Pont e Carlos Sá Azambuja.