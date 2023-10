PT define pré-candidata à prefeitura de Porto Alegre em 17 de novembro

Conferência Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), já fosse conhecido o nome da sigla para concorrer nas eleições de 2024 Havia a expectativa que neste sábado (28), durante a, já fosse conhecido oà prefeitura de Porto Alegre. No entanto, a definição só deverá sair no dia 17 de novembro, quando ocorrerá a reunião do diretório da associação.

Quem está concorrendo à indicação são a deputada estadual Sofia Cavedon e a deputada federal Maria do Rosário. Ambas estiveram presentes na conferência, que aconteceu no prédio da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul (Fetrafi-RS), conduzida pela deputada estadual Laura Sito, que foi escolhida na quinta-feira como a nova presidente do PT da Capital.

Quanto à concorrência das pré-candidatas do PT, Laura não esconde sua preferência: Maria do Rosário. “A deputada Sofia é alguém muito identificada com as lutas da cidade, alguém muito presente, mas acredito que a Rosário hoje reúne as melhores condições para poder liderar esse bloco, o qual queremos que tenha Manuela d'Ávila (PCdoB) e Fernanda Melchionna (PSOL)”, aponta a presidente municipal do Partido dos Trabalhadores. Ela cita ainda a trajetória de Rosário, vinculada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já que a parlamentar foi líder de governo na Câmara dos Deputados e ministra (Direitos Humanos).

Laura adianta que não deverá haver disputa de prévias para determinar quem será a candidata à prefeitura, sendo que a escolha será através do debate. A presidente municipal defende a união da esquerda para poder construir uma candidatura com viabilidade eleitoral. Ela também espera ampliar a quantidade de cadeiras do PT na Câmara de Vereadores (nas últimas eleições o partido elegeu quatro parlamentares).



De acordo com Laura, a opção por adiar a escolha da pré-candidata do PT é para garantir a unidade interna do partido e com os possíveis aliados, que poderiam sentir certa insegurança quanto à alguma imposição. “O que queremos é construir um nome, consolidar junto com os nossos aliados”, destaca. Entre os partidos que poderão compor esse apoio estão: PCdoB, PV, PSOL, Rede e PDT.

A ex-presidente do PT em Porto Alegre Maria Celeste acrescenta que a cabeça de chapa da candidatura em caso de uma futura aliança não é algo obrigatório para o partido. “Mas, também construímos uma opinião que gestos de generosidade já fizemos no passado”, assinala a ex-presidente. Ela recorda, por exemplo, que em 2020 o petista Miguel Rossetto foi vice da candidatura de Manuela d'Ávila. “E nós agora queremos ofertar o nosso nome, porque achamos que é importante para o PT estar à frente desse processo tendo em vista o governo Lula ter se posicionado nacionalmente”, argumenta.

Presente no evento da Fetrafi-RS, a deputada estadual e presidente do PSOL-RS, Luciana Genro, considera que é possível e necessária a união da esquerda nas próximas eleições à prefeitura. “Estamos abertos ao diálogo e não colocamos como imposição que o PSOL encabece a chapa”, afirma a parlamentar. Ela enfatiza que também é importante detalhar o programa de governo que será adotado na campanha e não apenas decidir o candidato.

O encontro deste sábado esteve repleto de militantes e de novos e antigos líderes do PT no Estado, sendo que um dos mais ovacionados foi o ex-governador Olívio Dutra, assim como as duas pré-candidatas do partido. Em seu discurso, Sofia destacou que Porto Alegre vem sendo administrada há 20 anos por “governos neoliberais, autoritários e desumanos”. Segundo ela, as eleições dessas gestões devem-se a “uma marca populista e porque têm um arcabouço econômico pesado”.

Por sua vez, Rosário ressaltou que o PT “uniu, com Lula, o Brasil da esperança”. Para Porto Alegre, ela defendeu que a cidade precisa se focar em projetos coletivos e criticou a alienação da companhia Carris que, conforme a deputada, foi vendida a “preço de bananas”. Antes do começo do seu discurso, apoiadores da deputada federal puxaram o coro: “Rosário, prefeita, para derrotar a direita”. Depois, Olívio chamou a atenção que Sofia também poderia vencer a disputa da eleição e os gritos foram substituídos por: “partido, partido, é dos trabalhadores”.