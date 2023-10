Reunião do PT pode definir nome para Porto Alegre

O diretório municipal do PT de Porto Alegre pode definir o nome que o partido colocará à disposição para as eleições de 2024 na Capital gaúcha. Com a possibilidade de eleições primárias entre partidos de esquerda, o PT busca unidade em torno de um nome para posicionar-se nesse debate.

Na noite desta sexta-feira, a sigla que já governou Porto Alegre 16 anos consecutivos deverá formar decisão entre a deputada federal Maria do Rosário e a deputada estadual Sofia Cavedon.

A perspectiva do partido é construir um consenso. Indicar um nome sem a necessidade de realizar uma votação interna. "O que queremos é construir um consenso. Temos dois nomes de duas mulheres valorosas. Trabalhamos com a ideia de chegarmos ao final desse processo com a indicação de um dos nomes. Até por isso adiamos nossa reunião de quarta para sexta-feira", afirmou Maria Celeste, presidente municipal do PT de Porto Alegre.

Celeste vai renunciar à presidente municipal para assumir a superintendência estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul. Em seu lugar, a deputada estadual Laura Sito deve ser aclamada no encontro desta sexta-feira.

A expectativa do PT é construir consenso para que a nova diretoria municipal possa aclamar um nome, sem fortes divergências, e partir dessa decisão para articular uma unidade com demais partidos de esquerda.

"O clima é no sentido do consenso de um nome do PT para o debate de construção com nossa federação (PT/PCdoB/PV), com a federação PSOL/Rede e avançar no diálogo com PDT, PSB e até outros partidos que companham a base do governo Lula", afirmou Celeste.