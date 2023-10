Aumento do vale-refeição dos servidores deve ser votado na primeira sessão de novembro

Diego Nuñez

Aguardado por todo o quadro de servidores público estaduais, o projeto que reajusta o valor do Vale-Refeição pode ser votado na sessão de 7 de novembro, a primeira do mês que vem, informou o líder do governo Eduardo Leite (PSDB) na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes (PP). “Os projetos protocolados deverão chegar ao plenário em condições de votação a partir de 7 de novembro. O projeto faz a melhoria do auxílio alimentação de todos os servidores públicos, no mesmo nível para todos. Inclusive, tirando aquilo que era descontado de muitos funcionários, que era 6% dos chamados estornos”, afirmou Antunes.O Executivo propõe reajuste no benefício de alimentação, a retirada da coparticipação dos funcionários e a extensão do vale para todas as categorias. Com isso, segundo o governo, haverá ganho real nos vencimentos dos servidores.A partir de outubro, para os que já recebiam, o valor do vale-refeição aumenta de R$ 268,84 com coparticipação para R$ 366,60 sem coparticipação. A partir de maio de 2024, saltará para R$ 400,00. Com o reajuste, mais de 60% dos funcionários públicos terão incremento na remuneração líquida de 4,1% a 7%.“Dependendo da faixa salarial, muitos funcionários terão um percentual bastante acima de percentuais que estão sendo propostos a outros Poderes, órgãos de apoio e instituições auxiliares, cada qual conforme sua própria capacidade orçamentária. O Poder Executivo está dando aquilo que é possível neste momento aos servidores públicos”, salientou o líder da base aliada de Leite no Legislativo.Outra proposta que beneficia o funcionalismo público, a antecipação do pagamento de 90% da gratificação do 13º salário para o dia 1° de novembro não tem necessidade de aprovação na Assembleia Legislativa.