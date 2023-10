PSDB deve definir Paula Mascarenhas como nova presidente estadual neste domingo

No próximo domingo (29), o PSDB gaúcho deve definir a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, como nova presidente estadual do partido. O cargo hoje pertence ao deputado federal Lucas Redecker.

Prefeita de Pelotas projeta reabertura do Theatro Sete de Abril para 2024

A aclamação de Mascarenhas é tratada como certa internamente no PSDB. Ela foi vice-prefeita de Eduardo Leite, presidente nacional da sigla, e conta com o apoio do também governador do Rio Grande do Sul. Ela também conta com o apoio da bancada tucana na Assembleia Legislativa., Mascarenhas permanece no Executivo municipal até o final de 2024. Nesta reta final de segundo mandato, dividirá o cargo com a gestão partidária, ficando responsável por comandar a legenda durante as eleições municipais do ano que vem.À frente do PSDB, terá a. Paralelamente, através de Leite os tucanos conquistaram o primeiro governo estadual reeleito na história. Na executiva estadual, buscará reposicionar a legenda no centrismo democrático frente à polarização e manter o protagonismo gaúcho no partido.A convenção estadual ocorre na manhã de domingo (29), a partir das 9h, na Câmara Municipal de Porto Alegre.