Prefeita de Pelotas projeta reabertura do Theatro Sete de Abril para 2024

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), esteve em Porto Alegre nesta sexta-feira (20) para participar da Caravana Federativa, evento do governo federal em que aproveitou para tratar da crise na saúde pelotense.“Viemos pedir ajuda, socorro aos nossos hospitais filantrópicos, que passam por uma crise muito séria. Há ameaça de fechamento de leitos, inclusive na UTI (Unidade Tratamento Intensivo)”, relatou a chefe do Executivo municipal.Na terça-feira (17), durante reunião da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul), a prefeita apresentou os detalhes da carta encaminhada pelos diretores dos hospitais, na qual é indicada a possibilidade de fechamento de 34 leitos clínicos e 30 de UTI até novembro, devido à crise financeira.Durante a caravana, ela se reuniu com o ministro Paulo Pimenta (PT), da Secretaria de Comunicação Social (Secom), e o secretário de comunicação institucional da Secom, Maneco Hassen (PT).“Entregamos nosso pedido ao Pimenta. Foi um movimento inicial, já que a ministra da Saúde (Nísia Trindade) estará no Estado ainda em outubro. Vamos tentar uma reunião com o governador (Eduardo Leite, PSDB), a secretária (estadual da Saúde) Arita (Bergmann) e hoje iniciou esse movimento. Talvez depois a gente vá a Brasília tentar apoio da bancada federal", projetou Paula. Durante sua agenda em Porto Alegre nesta sexta, a prefeita visitou o Jornal do Comércio, onde falou sobre os desafios da atual gestão, que se encerra no fim de 2024. Questionada sobre o patrimônio histórico e a cultura de Pelotas, Paula Mascarenhas detalhou o plano de reinaugurar o Theatro Sete de Abril no ano que vem. “Um dos meus compromissos é entregar o Sete de Abril. Quero ver muito isso acontecer. Já era para ter acontecido. O Sete de Abril está há mais de 10 anos fechado, mas agora está lindo, requalificado, já se faz visitas. O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) parou, no último governo federal, de passar recursos”, explicou. Sem ajuda do governo federal nos últimos anos, a obra pode ser continuada com o investimento de patrocinadores. “Conseguimos um patrocinador, que é a CEEE Equatorial, que alocou R$ 2 milhões. Vamos então colocar a caixa cênica e a plateia, que é o que está faltando. E falta ainda a climatização, que são mais R$ 2 milhões, que já pedi para o Iphan, tenho insistido e existe uma possibilidade aberta. Além do Ministério Público Estadual (MP-RS), que recentemente nos aportou R$ 300 mil para a parte elétrica”, completou a prefeita. Paula Mascarenhas esteve no Jornal do Comércio acompanhada pelo secretário municipal de Comunicação de Pelotas, Gustavo Azevedo. Ela foi recebida pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero.