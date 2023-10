Reunião na Capital trata da situação dos hospitais de Pelotas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, coordena nesta sexta-feira (20) a missão de prefeitos da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul), que estará em Porto Alegre para se reunir com os ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, com o objetivo de tratar da situação financeira e do possível colapso no atendimento dos hospitais filantrópicos de Pelotas. As instituições da cidade são responsáveis pelo atendimento À população de 21 municípios da região.