Desentendimento entre vereadores do PT e do MDB marca os últimos minutos da sessão da Câmara de Porto Alegre

No decorrer da sessão plenária desta segunda (9) da Câmara de Porto Alegre, houve um desentendimento entre o vereador Jonas Reis (PT) e Idenir Cecchim (MDB), líder do governo na Câmara.

Cecchim estaria sendo gravado pelo assessor de comunicação do petista, o que o teria deixado incomodado, afastando com as mãos o celular que era utilizado para a gravação. Mesmo com a ação do vereador, o assessor teria seguido gravando, o que deixou Cecchim ainda mais desconfortável, tanto que acabou levantando da cadeira e se deslocando até o assessor.

O que teria inflamado os ânimos do vereador Jonas aconteceu após Cecchim chegar até o assessor. Supostamente Idenir Cecchim teria apontado o dedo em riste na direção do funcionário de Jonas, além de cutucar o peito e empurrar o servidor, segundo relatos de quem estava no local.

Jonas Reis manifestou durante a sessão plenária que tomaria medidas cabíveis para que a situação fosse apuradas.