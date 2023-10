Eduardo Leite recebe Comenda Porto do Sol e título de cidadão de Porto Alegre

O governador Eduardo Leite (PSDB) recebeu, na noite desta terça-feira (3), duas condecorações da Câmara Municipal de Porto Alegre: a Comenda Porto do Sol e o título de cidadão emérito da Capital. A cerimônia de entrega ocorreu na sede do legislativo porto-alegrense.

A Comenda Porto do Sol é a mais alta honraria concedida pela Câmara a pessoas físicas ou jurídicas que se destacam por seu trabalho em prol da sociedade. O título de cidadão emérito é destinado a homenagear pessoas por sua destacada atuação em determinada área.Os projetos que homenageiam Leite foram propostos pelos vereadores Gilson Padeiro (PSDB) e Claudia Araujo (PSD).“Me causa especial emoção, pois tantas vezes tive nesta Câmara como militante partidário e político, participando de encontros e debates desde muito cedo. Estar aqui na condição de governador recebendo uma homenagem de certa forma faz passar um filme na cabeça da gente”, afirmou o governador em seu discurso.“A letra do ex-prefeito José Fogaça ensina que Porto Alegre é demais. Demais porque é intensa, apaixonante, exageradamente hospitaleira e calorosa. Sempre me encantou pelas oportunidades, lugares icônicos, pelas pessoas”, disse o pelotense.“Eu já me exibia mundo afora dizendo que sou gaúcho, agora posso me exibir também dizendo que sou porto-alegrense”, discursou o agora cidadão também da Capital.Prestigiaram a sessão solene o prefeito Sebastião Melo (MDB), o vice Ricardo Gomes (PL), o desembargador Francisco José Moesch, o presidente da Assembleia Legislativa Vilmar Zanchin (MDB), o presidente da Câmara Hamilton Sossmeier (PTB), além de secretários de Estado, vereadores e lideranças partidárias.“O senhor na verdade é um cidadão dos 497 municípios, mas a sede do poder estadual é na Capital de todos os gaúchos, então o senhor é um cidadão porto-alegrense destacado e agora recebe com justeza esse título. Nessa Casa, vi muitas homenagens de gente que estava ‘pendurando as chuteiras’. Acho que nesse caso você está afinando as chuteiras”, disse Melo a Leite, em breve discurso de menos de três minutos.Após a cerimônia, houve um coquetel, para o qual Leite não permaneceu. O governador retornou ao Palácio Piratini onde, na manhã desta quarta-feira (4),. O objetivo da política é incentivar a ampliação de rotas e destinos no Estado com a implantação de um hub (centro de conexões) de voos internacionais no Rio Grande do Sul.