Rio Grande do Sul terá Bolsa-Atleta para desenvolver esporte entre jovens

Parlamento gaúcho aprovou, durante sessão desta terça-feira (26), projeto do Poder Executivo que institui o programa Bolsa-Atleta no Estado, com objetivo de aumentar o acesso de jovens a práticas esportivas instruídas e preparação de futuros competidores profissionais.

O número de bolsas será definido apenas na regulamentação do programa. A secretaria do Esporte também não prevê o orçamento disponibilizado para o programa nem o valor das bolsas. Essas questões serão definidas na regulamentação da lei.

Poderão participar do programa e concorrer às bolsas jovens de 12 a 17 anos. Os editais ocorrerão anualmente e os benefícios serão pagos mensalmente, no período de março a dezembro de cada ano. Também haverá bolsas destinadas a técnicos e treinadores. Serão três categorias: Esporte Educacional, Esporte de Rendimento, incluindo atleta nacional e atleta internacional, e Esporte Olímpico e Paraolímpico. A categoria Educacional concentrará 50% das bolsas de cada ano.

Na categoria Rendimento, poderão concorrer a bolsas atletas classificados entre os três primeiros colocados em evento de sua modalidade, em âmbito nacional ou internacional. O evento deverá ser referendado pela confederação credenciada junto ao Comitê Olímpico ou Paralímpico Brasileiro da respectiva modalidade.

"Com essa iniciativa histórica, o objetivo é contemplar, principalmente, os atletas de base. É fundamental que o RS esteja ao lado desses jovens para qualificar a formação de atletas para que eles possam chegar ao seu objetivo maior, que são grandes competições como os Jogos Olímpicos. Eles merecem que o Estado seja um parceiro na busca da realização desse grande sonho", destaca o secretário do Esporte e Lazer e ex-goleiro do Grêmio, Danrlei de Deus (PSD).