Covatti Filho é empossado presidente do PP gaúcho

O deputado federal Covatti Filho tomou posse como presidente do Progressistas (PP) gaúcho nesta segunda-feira (18) prometendo modernizar o partido. Após ter sido transferida em respeito às vítimas das fortes enchentes que atingiram o Estado, a cerimônia foi realizada internamente. Covatti prometeu implementar um “novo modelo” no partido: "plural, democrático e firme na defesa dos valores progressistas, mas olhando para o futuro".

O deputado reforçou que a presidência será conduzida com "unidade e de forma compartilhada", o que significaria envolver os diretórios municipais e movimentos partidários, estabelecendo metas de filiação, com ampliação dos cadastros partidários e serviços contábeis e jurídicos, promovendo eventos de formação política, capacitação eleitoral e, principalmente, aumentando o uso da tecnologia e modernização da sede da sigla. “Sem esquecer de onde viemos e mantendo a nossa raiz, precisamos atualizar a nossa atuação para os tempos em que vivemos, olhando para o que virá”, reforçou.

A preparação para as eleições municipais de 2024 está entre as prioridades, segundo Covatti Filho — ao lado da valorização da identidade do PP como uma partido de direita no cenário político do do Rio Grande do Sul. Covatti avisou que, já nos próximos dias, vai procurar conversar com os líderes da “nova direita”.

Covatti sucede Celso Bernardi na presidência do partido. Bernardi estava à frente do PP gaúcho há 24 anos.