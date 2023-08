Covatti Filho é eleito presidente do PP-RS; convenção foca em eleições municipais e união partidária

O Progressistas do Rio Grande do Sul (PP-RS) realizou a convenção estadual do partido neste sábado (19) no auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa (AL-RS), em Porto Alegre. Durante a manhã e início da tarde, foram ouvidas lideranças do Rio Grande do Sul e representantes federais do partido, que mantiveram o discurso em dois tópicos principais: a união partidária e o foco nas eleições municipais de 2024.

O encontro marcou a eleição e posse dos membros do Diretório Estadual e suas respectivas suplências. A chapa única, liderada pelo deputado federal em terceiro mandato Covatti Filho, foi eleita para a gestão 2023-2026.

Covatti Filho enalteceu a gestão do deputado emérito da AL-RS Celso Bernardi, que liderava o PP gaúcho desde 2011. "O Progressistas do Rio Grande do Sul muda o seu presidente, mas mantém o seu líder, ele atende pelo nome de Celso Bernardi", disse o novo presidente do PP-RS.

A primeira medida como presidente do PP gaúcho foi feita ainda no palco do auditório. "Como o novo presidente do partido, em consonância com os nossos deputados estaduais, em consonância com a nossa associação de prefeitos progressistas, tenho orgulho de, como primeira medida, declarar Celso Bernardi patrono dos Progressistas do Rio Grande do Sul", proclamou Covatti Filho.

Presidente do PP-RS, Covatti Filho; líder nacional do partido, Ciro Nogueira; e ex-presidente da sigla no RS, Celso Bernardi. Foto: Paulo Garcia/AL-RS/JC

eleições municipais de 2020 Envolto na bandeira do partido, Bernardi - que tem 51 anos de filiação ao PP - destacou a importância do municipalismo para o partido. Nas, PP e MDB foram as siglas que conquistaram o maior número de prefeituras gaúchas, 143 e 135, respectivamente.

"Nos meus 50 anos de atividade política, tive 15 dias de felicidade. O dia mais feliz para mim é o final do dia de cada eleição, quando eu fico sabendo que o nosso partido Progressistas continua sendo o maior partido municipalista do Rio Grande do Sul", afirmou Bernardi.

A atuação municipal do partido também foi foco do discurso da deputada estadual Silvana Covatti. "A partir de hoje, junto com a história do Progressistas, nós vamos, sim, em busca do maior número de prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras", afirmou a deputada.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, definiu o momento como hora de mobilização e união do PP-RS. "A união é fundamental para que o nosso partido continue fazendo esse trabalho que vem fazendo ao longo das últimas décadas pelo nosso Estado", destacou o secretário.

O senador Luis Carlos Heinze defendeu a unidade nas bancadas estadual e federal e o aumento no número de representantes do PP nos municípios. "No ano que vem, temos que ampliar o número de vereadores, vice-prefeitos e prefeitos", disse Heinze, que complementou falando que a conquista de novos cargos seria uma motivação para as eleições de 2026.

A ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil e atual senadora Tereza Cristina disse que o partido vive um momento "inquieto e de resistência". Mas precisamos vencer essas etapas e isso começa a ser vencido em 2024, com a eleição de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores", disse Tereza Cristina.

O senador e líder nacional do PP, Ciro Nogueira, elogiou a atuação do diretório gaúcho e destacou que o partido é oposição ao Governo Federal. "Nós não somos a terceira via. Nós estamos em busca de um futuro para o Brasil. A única via que nós temos é olhar para o futuro, lutando no presente, não tem como esperar três anos", disse o presidente nacional do partido.

Na quinta-feira (17), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que seu partido pode ocupar algum ministério do governo Lula. Ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira declarou na convenção que, enquanto ele for presidente da sigla, correligionários que apoiarem a gestão federal serão punidos. "Aquele filiado que não seguir essa orientação, será afastado sumariamente da divisão partidária", disse o senador.

"Tenho respeito e uma fidelidade muito grande a Jair Messias Bolsonaro", declarou Ciro Nogueira.