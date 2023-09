Governador Eduardo Leite vai decretar estado de calamidade pública no RS após enchentes

Atualizada às 14h37

O governador Eduardo Leite anunciou no início da tarde desta quarta-feira (6) que vai decretar estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul no final da tarde de hoje. Segundo a Defesa Civil, 70 municípios foram afetados pelas fortes chuvas e ocorreram pelo mens 27 mortes. Devido ao desastre, o governador anunciou que o desfile de Sete de Setembro não será realizado neste ano no Estado. Alguns municípios já haviam cancelado os eventos municipais.

A região do Vale do Taquari foi a mais afetada. Até o final da manhã desta quarta-feira (6), a Defesa Civil estadual contabiliza 3.084 pessoas desalojadas e 2.299 desabrigadas. Estima-se em 52.157 o total de pessoas afetadas. Os dados são atualizados em tempo real e mudam a todo instante. Do total de mortes confirmadas, 15 ocorreram em Muçum, seis em Roca Sales, duas em Ibiraiaras, uma em Mato Castelhano, uma em Passo Fundo, uma em Estrela e uma em Lajeado.