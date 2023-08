Comissão de saúde da Assembleia deve convocar secretária Arita Bergmann após denúnias no SAMU

Foi apresentado, nesta terça-feira (29), à Comissão de Saúde e Meio Ambiente um requerimento de convocação para a presença da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, para que preste justificativas devido às denúncias sobre irregularidades nas escalas de médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no Rio Grande do Sul.

Segundo a denúncia, os médicos reguladores estariam realizando escalas próprias, trabalhando apenas 60 das 100 horas de trabalho que deveriam cumprir com conhecimento dos gestores do SAMU, indicados pelo governo de Eduardo Leite (PSDB). No estado, são 269 municípios atendidos pela central de Porto Alegre, cobrindo 70% da população gaúcha e o serviço enfrenta esperas de mais de duas horas nas ligações por socorro.



O requerimento foi proposto pelo deputado estadual Matheus Gomes (PSOL), membro da comissão, para quem o que ocorre na Central do SAMU de Porto Alegre, é um "ato criminoso que contava com o aval administrativo". “A prioridade do Eduardo Leite tem que ser a população gaúcha, por isso convocamos a secretária de saúde para prestar explicações na Assembleia Legislativa”, afirmou Gomes. A comissão de Saúde é composta por 12 deputados estaduais, sendo quatro da base do governo Leite, cinco de oposição e um da ala independente.

Ao ser questionado sobre as condições da convocação da secretária ser aprovada, Matheus Gomes respondeu: "Acho que a comissão tem totais condições de aprovar, sendo que nosso objetivo deve ser esclarecer a situação. Acredito que nenhum dos membros será contra isso".

O parlamentar Neri, o Carteiro (PSDB), presidente da comissão, indicou que a comissão já entrou em contato com secretária para que ela compareça na próxima reunião através de um convite. "Sempre tivemos um bom diálogo com o Executivo e com a secretária Arita, sempre prontos para nos atender. Como a relação sempre foi assim, corteza e cordial, não teria necessidade de uma convocação. Acreditamos que através do convite ela virá", comentou.

Além de prezar pelo estabilidade entre a comissão e a líder da pasta, o deputado justificou o convite para "acelerar" o diálogo entre as partes, já que caso o requerimento entre em votação na reunião próxima semana, a secretária só compareceria no dia 13 de agosto.