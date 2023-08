Vereador que substituirá Bobadra em Porto Alegre será anunciado na quarta-feira

cassação do vereador de Porto Alegre Alexandre Bobadra (PL) O Trbunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) emitiu um edital, nesta segunda-feira (21), em que anuncia que a notificação daserá enviada à presidência da Câmara Municipal na próxima quarta-feira (23). A corte também informará, no comunicado, o parlamentar que assumirá a cadeira de Bobadra na casa legislativa.

A decisão sobre o próximo vereador da Capital depende de uma recontagem dos votos das eleições municipais de 2020 e tem como base o quociente eleitoral, em razão do sistema proporcional que é adotado no legislativo. O cálculo é realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Bobadra, que segue oficialmente como vereador até a presidência da Câmara ser notificada pelo TRE-RS, teve seu mandato cassado por abuso poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral de 2020. As acusações foram enviadas ao tribunal por ex-correligionários de Bobadra nas últimas eleições municipais, enquanto ele ainda era filiado ao extinto Partido Social Liberal (PSL).

O parlamentar cassado compareceu à sessão ordinária desta segunda-feira na Câmara e se manifestou sobre a anulação do seu mandato. "Aqueles que tiveram menos recursos, queriam cargos, queriam espaços, mas não tiveram. E ingressaram com um processo judicial, que é legítimo. Eu respeito o Poder Judiciário, eu respeito a Justiça Eleitoral", afirmou Bobadra.

O vereador também argumentou sobre o processo que retira seu mandato: "Por uma questão de conveniência ou oportunidade os partidos colocam os recursos nos candidatos que mais têm chance de ganhar, e isso aconteceu comigo". "O partido resolveu mandar os recursos pro Nordeste e pro Norte e mandaram para São Paulo e Rio de Janeiro, e não mandaram recursos pro Rio Grande do Sul. Eles (o partido) quiseram fazer isso porque eles podem fazer", acrescenta o parlamentar.

Bobadra ainda diz que está entrando com recurso no TSE para tentar recuperar a sua cadeira na Câmara de Porto Alegre. O parlamentar também afirma que pretende se candidatar a vereador nas eleições municipais do ano que vem. Mesmo cassado, o Bobadra não fica necessariamente inelegível, a depender da natureza do processo que retirou o seu mandato. A decisão sobre a inegebilidade de Bobadra será informada na notificação que o TRE enviará à presidência da Câmara na quarta-feira.