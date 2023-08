Jogador Luis Suárez receberá Título de Cidadão de Porto Alegre

ao atacante do Grêmio Luis Suárez o título de Cidadão de Porto Alegre. A Câmara Municipal aprovou ontem, por unanimidade, o projeto de lei que concedeo título de Cidadão de Porto Alegre.

A proposta de homenagem ao atleta é de autoria do vereador Airto Ferronato (PSB).

O parlamentar explica o que o motivou a encaminhar esta honraria ao jogador: "Luis Suárez chegou agora, mas em bem pouco tempo levou o nome de Porto Alegre para o País inteiro, despertou o interesse do futebol de Porto Alegre para o mundo. O Luis Suárez está entre os maiores jogadores do mundo, entre os cinco maiores goleadores do mundo". "Nós temos uma presença nos estádios de pessoas, todas vão torcer para os seus times, mas também vão ver esta figura e este grande atleta de renome nacional", completa Ferronato. Curiosamente, o parlamentar é torcedor do Internacional.

O vereador afirma que mantém contato com o Grêmio para agendar a data em que Suárez comparecerá à Câmara para receber a homenagem. Até o momento, o dia da cerimônia não foi definido.