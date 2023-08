Grêmio perde para o Flamengo por 1 a 0 e está fora da final da Copa do Brasil

Mesmo jogando bem, Grêmio perde para o Flamengo no Maracanã, por 1 a 0, e dá adeus à Copa do Brasil. No jogo de ida, os cariocas já haviam vencido por 2 a 0 e, na soma dos placares, avançam para a final com 3 a 0 no agregado contra os tricolores. O único gol da partida foi marcado por Arrascaeta, de pênalti.

O rival do Flamengo na grande final será o São Paulo, que se classificou após vencer o Corinthians por 2 a 0, também na noite desta quarta (16). Os jogos estão marcados para os dias 16 e 23 de setembro. Ao Grêmio, restará agora jogar apenas o Campeonato Brasileiro até o final dessa temporada.

Devido ao seu caráter decisivo, o jogo começou sob muita tensão e, logo aos 10 minutos, após forte carrinho de Pulgar em Villasanti, o árbitro Bráulio da Silva Machado já precisou apresentar o primeiro cartão amarelo da partida.

Com a bola nos pés, a primeira etapa foi marcada por um forte equilíbrio, com muitas chances de ambos os lados. Na primeira delas, aos 6 minutos, o goleiro gremista Gabriel Grando precisou executar uma linda defesa após cabeçada de Bruno Henrique. Mesmo com o Flamengo quase abrindo o placar, o Tricolor não se acuou e, como precisava da vitória, foi pra cima dos cariocas dentro do Maracanã. Aos 19 minutos, a bola sobrou livre dentro da área para Cristaldo, mas o argentino pegou mal nela e não conseguiu levar perigo à meta rubro-negra. 10 minutos depois, aos 29, a história foi outra: após linda tabela entre Suárez e Bitello, a bola sobrou na cara do gol para o meia, que encheu o pé mas viu Matheus Cunha realizar um milagre.

Ainda antes do intervalo, houve tempo para o estreante Rodrigo Ely quase abrir o placar de cabeça para o Grêmio e o uruguaio Arrascaeta parar em mais uma ótima defesa de Gabriel Grando. Com tantas chances desperdiçadas pelas duas equipes, os jogadores voltaram para os vestiários com o 0 a 0 no placar.

A segunda etapa voltou no mesmo ritmo, porém com superioridade Tricolor. Aos 7 minutos, Cristaldo tocou para Suárez dentro da área, mas viu o atacante chutar em cima de Matheus Cunha. Logo em seguida, foi a vez de Bitello perder nova grande chance dentro da área, chutando fraco para defesa do goleiro flamenguista. Aos 13, Ferreira acertou um belo chute, mas viu a bola explodir na trave.

Passada a pressão gremista, o Flamengo voltou a ocupar o campo de ataque e, em um lance de escanteio, Léo Pereira teve seu cabeceio interceptado pela mão de Rodrigo Ely: pênalti para os cariocas. Na cobrança, Arrascaeta deslocou Gabriel Grando e colocou os cariocas na frente no marcador.

Aos 34 minutos, o Grêmio chegou a balançar as redes, mas viu o gol de Rodrigo Ely ser anulado por impedimento. A partida seguiu com chances para ambos os lados até o final, mas não teve jeito: o Flamengo derrotou o Tricolor por 1 a 0.

O Grêmio agora volta à campo já no próximo domingo (20), às 16h, contra o Santos, na Vila Belmiro. A partida será válida pela 20° rodada do Brasileirão, torneio no qual o clube gaúcho ocupa a 2° colocação e ainda sonha com o título.

Flamengo 1 Matheus Cunha; Varela (Matheuzinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Pulgar (Allan), Victor Hugo (Thiago Maia), Arrascaeta e Gerson; Bruno Henrique (Pedro) e Gabriel (Luiz Araujo). Técnico: Jorge Sampaoli.

Grêmio 0 Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Pepê), Cristaldo (João Pedro) e Bitello (Besozzi); Ferreira (Iturbe) e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado.