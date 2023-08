'Tenho esperança zero de retomar mandato', diz Deltan Dallagnol

Ex-deputado federal e ex-coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol recebeu a Comenda Porto do Sol, nesta terça-feira (15), na Câmara Municipal de Porto Alegre. O ex-procurador da República teve seu mandato parlamentar cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em maio deste ano, e abordou este processo durante a cerimônia em sua homenagem.

Dallagnol afirmou que um recurso foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) para reverter a sua cassação, mas o ex-deputado reiterou: "eu tenho esperança zero de retomar o mandato a partir do julgamento do Supremo, na configuração que nós temos hoje". O ex-procurador não descarta, entretanto, a possibilidade de voltar a atuar na política. "Essa é a possibilidade sobre a qual eu ainda estou refletindo", disse Dallagnol.

A partir da cassação, o ex-deputado fica inelegível por oito anos. Apesar disso, ele diz que vai atuar nas eleições municipais do ano que vem, mas ainda não sabe de que forma. "Vou anunciar como (vou atuar) no momento oportuno", afirmou Dallagnol. O ex-coordenador da Lava Jato também revelou que foi chamado para integrar outros partidos: "Eu recebi convites de partidos, que estão agora sendo objeto de avaliação, de reflexão, para que eu possa seguir o caminho que eu possa melhor contribuir para a sociedade". Atualmente o ex-deputado está no Podemos.

Crítico declarado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e um dos responsáveis pela prisão, em 2018, do atual chefe do Executivo federal, Dallagnol falou sobre os processos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "A minha visão é de que toda pessoa que eventualmente pratique uma falta deve ser investigada, qualquer pessoa", disse Dallagnol. Quando questionado se considerava Bolsonaro inocente, o ex-deputado respondeu: "Eu não tenho esta avaliação. Eu não estou atuando nos processos, diferente dos processos em que eu atuei efetivamente, relacionados ao Lula, e em que eu tenho absoluta convicção de que é uma pessoa que é culpada, foi condenada em três instâncias, apesar de ter tido seus casos anulados pelo Supremo Tribunal Federal".

O proponente da honraria a Deltan Dallagnol foi o vereador Ramiro Rosário (PSDB). Ao anunciar o homenageado, o parlamentar exibiu no telão do plenário um "slide de PowerPoint", em que o nome de Dallagnol se encontrava no centro e era circundado por elogios ao ex-deputado.

A projeção faz referência ao slide que o ex-procurador apresentou, ainda quando coordenador da Lava Jato, como provas contra Lula. A imagem da apresentação de Dallagnol se popularizou nos últimos anos nas redes sociais.