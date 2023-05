'Canetada', reage Deltan após ter mandato cassado pelo TSE

Deltan Dallagnol (Podemos-PR) avaliou que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para 'canetada'. O deputado(Podemos-PR) avaliou que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para cassar seu mandato foi uma Deputado federal mais votado pelo Paraná , Dallagnol teve o mandato cassado em julgamento unânime nesta terça-feira (16). Segundo ele, a decisão contraria a lei e a Justiça.



Além de ter o registro da candidatura anulado, Dallagnol, que foi eleito com 344.917 votos, fica inelegível por oito anos. Pela decisão, os votos vão para a legenda. O ex-procurador afirma que as vozes dos seus eleitores foram 'caladas'.



"Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro", disse em nota.

Entenda o caso