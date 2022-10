Dallagnol é deputado federal mais votado no PR

O ex-procurador Deltan Dallagnol foi o candidato mais votado do Paraná e eleito para uma vaga na Câmara dos Deputados pelo estado. Estreante, Dallagnol garantiu a liderança com 344 mil votos, distante da segunda colocada, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PT), por cerca de 85 mil votos de diferença.

Durante a campanha, o ex-coordenador da Lava Jato destacou o combate à corrupção e elencou o PT como o principal inimigo, poupando críticas ao governo de Jair Bolsonaro (PL). Em um vídeo, ele diz que o Supremo Tribunal Federal (STF) virou "a casa da mãe Joana".

Deltan tem enfrentado reveses na justiça, como uma condenação no Superior Tribunal de Justiça pela apresentação de PowerPoint sobre o tríplex do Guarujá (SP), e uma condenação no TCU por gastos na Lava Jato, suspensa pela Justiça Federal de Curitiba em setembro.

Na Bahia, o deputado federal mais votado foi Otto Filho (PSD), que obteve 200.879 votos.