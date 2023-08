Por falta de quórum, plano de trabalho da CPI da oposição não é aprovado em Porto Alegre

não aprovou o plano de trabalho da CPI por falta de quórum. Atualmente há duas comissões instaladas na Câmara de Porto Alegre com o mesmo objetivo outra CPI é presidida pelo líder do governo Sebastião Melo (MDB) na Casa legislativa, vereador Idenir Cecchim (MDB). Em um encontro marcado por embates e discussões entre vereadores nesta segunda-feira (14), a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), liderada por Mari Pimentel (Novo),. Atualmente há: investigar supostas irregularidades na compra de materiais escolares por parte da Secretaria Municipal de Educação (Smed). A

Mari abriu a reunião com o intuito de que o plano de trabalho da CPI fosse lido pelo relator da comissão, vereador Roberto Robaina (PSOL). A leitura, no entanto, foi interrompida após a parlamentar Comandante Nádia (PP) fazer um requerimento para rever a escolha do relator, já solicitado pelo vereador Idenir Cecchim (MDB) - que preside a comissão da base e integra a da oposição -, na reunião de instalação da CPI de Pimentel.

• LEIA TAMBÉM: CPI da base de Melo aprova requerimento de unificação das comissões que investigam a gestão da Smed em Porto Alegre



Em meio a discussão entre os membros da CPI, o vereador Cecchim pediu verificação de quórum, que não foi suficiente para manter a reunião. Alguns vereadores da base do governo Melo estavam presentes no plenário, mas declararam ausência. A presidente, então, suspendeu a sessão brevemente e retomou a reunião, determinando que a verificação de quórum seria realizada somente na abertura do encontro e que, havendo quórum no início da reunião, o mesmo seguirá valendo para o prosseguimento dos trabalhos. Assim, o plano de trabalho da comissão foi lido pelo relator, mas não foi votado por falta de quórum. A vereadora do Novo convocou uma reunião ordinária nesta sexta-feira (18), às 10h.