Câmara de Porto Alegre devolve R$ 400 mil em recursos para a Feira do Livro

A Câmara de Porto Alegre formalizou o adiantamento na devolução de R$ 400 mil do orçamento anual para os cofres da prefeitura. O repasse deve ser utilizado para na realização da 69ª Feira do Livro da Capital. O encaminhamento oficial ao Executivo ocorreu nesta sexta-feira (11).Na terça-feira (8), o governo do Estado confirmou um aporte de R$ 200 mil para auxiliar financeiramente no evento cultural. Um convênio da Secretaria da Cultura (Sedac) com a Câmara Rio-Grandense do Livro permitirá a realização da Feira.