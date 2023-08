Tabajara Ruas é anunciado patrono da Feira do Livro de Porto Alegre

A Câmara Rio-Grandense do Livro anunciou na manhã desta quinta-feira (10) Tabajara Ruas como patrono da Feira do Livro de Porto Alegre deste ano. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Maximiliano Ledur, em evento que contou com a presença do prefeito Sebastião Melo.

Além de escritor, Ruas é cineasta. Tem 11 livros publicados no Brasil e traduzidos em 10 países. Entre as obras, estão Neto perde a sua alma, vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura.

"É uma honra muito grande estar aqui", disse Ruas na primeira fala como patrono da Feira do Livro.

"O que eu queria dizer em primeiro lugar é muito obrigado. Muito obrigado em torno de toda essa movimentação, em torno de uma pessoa simples que saiu lá de Uruguaiana para tentar a vida", complementou.

A Feira do Livro 2023 ocorre de 27 de outubro a 15 de novembro. "Amanhã eu completo 81 anos de vida, receber essa homenagem me soa como um belo presente de aniversário. Saber que temos uma Feira do Livro do prestígio e tamanho como a de Porto Alegre me faz crescer no triunfo da cultura e educação", celebrou.