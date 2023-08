Governador do RS recebe lista tríplice para escolher novo chefe do MP de Contas

Eduardo Leite (PSDB) recebeu, na manhã desta quarta-feira (9) a lista tríplice dos postulantes ao cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas Geraldo da Camino, que está no cargo há 15 anos.



A procuradora Daniela Wendt Toniazzo abre a lista, seguida, pela ordem, pelos procuradores Ângelo Gräbin Borghetti e Fernanda Ismael. Essa foi a primeira vez na história em que houve uma eleição para procurador-geral de contas. O governadorrecebeu, na manhã desta quarta-feira (9) apara o biênio 2023/2025. O documento foi entregue pelo atual procurador-geral,A procuradora, seguida, pela ordem, pelos procuradores. Essa foi a primeira vez na história em que houve uma eleição para procurador-geral de contas.

Em sessão do Colégio de Procuradores, os três concorrentes elegíveis obtiveram quatro votos cada. Como critério de desempate, foi considerada a ordem de classificação no concurso público, já que os três foram aprovados no mesmo certame.



Leite tem, a partir da data desta quarta, 15 dias para nomear o sucessor do atual procurador-geral.