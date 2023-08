Ministério Público de Contas define lista tríplice para cargo de procurador-geral

O Ministério Público de Contas (MPC) do Rio Grande do Sul definiu a lista dos três indicados para a procuradoria-geral de contas do Estado, após eleição realizada na manhã desta segunda-feira (7), em Porto Alegre. O atual procurador-geral gaúcho, Geraldo Da Camino, deve deixar o cargo após 15 anos. A lista tríplice foi formada, em ordem, pelos procuradores Daniela Wendt Toniazzo, ngelo Gräbin Borghetti e Fernanda Ismael. Todos receberam quatro votos. O critério de desempate seria o tempo de casa, mas todos ingressaram simultaneamente no MPC, então o critério passou a ser a classificação no concurso.A indicação do governador Eduardo Leite (PSDB) deve ser um desses três nomes. O novo procurador ou procuradora-geral do Estado permanecerá no cargo durante o biênio 2023-2025.A decisão do colegiado de procuradores do MPC foi inédita no âmbito do tribunal. Até então, a chefia do MPC era definida por tempo de carreira. A alteração foi pleiteada pelo próprio Da Camino, procurador-geral desde 2008, que decidiu não participar da eleição. A entrega da lista tríplice pelos procuradores ao governador deverá ocorrer presencialmente em audiência na manhã da próxima quarta-feira (9).