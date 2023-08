‘Desde o primeiro momento falei que ia devolver’, diz Onyx sobre relógio de luxo do Catar

Diego Nuñez

Ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro (PL), Onyx Lorenzoni (PL) foi um dos integrantes da comitiva do então governo brasileiro ao Catar, em outubro de 2019, que recebeu um dos relógios de luxo dado por autoridades do país árabe. O assunto voltou à tona após a quebra de sigilo do ajudante de ordens do ex-presidente, Mauro Cid, e a investigação dessa comitiva pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro.