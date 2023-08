Onyx reitera apoio à chapa Melo-Ricardo Gomes em 2024

O ex-ministro da Casa Civil e do Trabalho Onyx Lorenzoni (PL) interrompeu seu período sabático na Europa após a derrota no segundo turno das eleições de 2022 ao governo do Estado para ser agraciado na Câmara Municipal de Porto Alegre com o título de Cidadão Emérito da Capital.

Na sessão solene, realizada no plenário do Legislativo porto-alegrense, Onyx reiterou o apoio à reeleição dos atuais prefeito e vice-prefeito da cidade, Sebastião Melo (MDB) e Ricardo Gomes (PL) respectivamente, para o pleito municipal de outubro de 2024.

"No ano que vem, vou ser cabo eleitoral do Melo e do Ricardo. Eu ajudei a montar a chapa. O Ricardo é um expoente hoje não apenas no Estado, mas visto nacionalmente pela sua qualidade e capacidade de formulação. Vamos apoiar essa administração que vem transformando Porto Alegre para melhor", afirmou, ao rechaçar ser candidato.

Apesar de não ter a pretensão de concorrer na Capital, Onyx já se posiciona como um candidato para governador em 2026. " Uma pessoa que tem 28 anos de vida pública, que teve uma vitória política extraordinária - fazia mais de 30 anos que um candidato conservador não chegava no segundo turno da eleição no Rio Grande do Sul. A circunstância eleitoral não nos permitiu chegar (ganhar a eleição). Pode ser que a circunstância eleitoral em 2026 seja completamente diferente. A gente pode mostrar como se servem os gaúchos governando de verdade, e não com mentira, falsidade, enganação e incompetência", disse, em crítica direta ao seu antigo adversário e governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB).

Desde a disputa entre bolsonaristas e tucanos na final da corrida eleitoral pelo Piratini, Onyx vive período sabático entre Itália e Portugal para "recuperar as raízes familiares" e conquistar sua cidadania italiana.

Na Europa, o político gaúcho cria conexões com os partidos conservadores do velho continente, na expectativa de criar um elo entre as direitas europeias e brasileira.

"Estou conversando com os líderes dos partidos conservadores da Europa. O Chega! em Portugal, Vox e o PP na Espanha, Liga Norte, Fratelli e o Forza Itália na Itália. Eu tenho como missão fazer isso. É uma das coisas que eu estou desenvolvendo. Levei o Eduardo Bolsonaro (PL-SP) lá. Isso ainda vai dar bons frutos", relatou Onyx.

O título de cidadão emérito de Porto Alegre foi concedido a Onyx por iniciativa do vereador Alexandre Bobadra. O deputado estadual e líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa, Rodrigo Lorenzoni, filho de Onyx, também esteve presente na sessão solene.