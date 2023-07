Pleno do TCE referenda decisão que liberou conclusão de venda da Corsan

Os sete conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE) votaram, nesta quarta-feira (19), a decisão do presidente da Corte, Alexandre Postal, que permitiu, no dia 7 de julho, a conclusão da privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). O Pleno referendou a suspensão da cautelar despachada por Postal. Foram 4 votos a favor, além do próprio presidente, e 2 contra. A sessão foi telepresencial, transmitida pelo canal do Tribunal do Youtube.

O primeiro voto foi do conselheiro Marco Peixoto, que acompanhou a decisão do presidente Postal, assim como o conselheiro Iradir Pietroski. O primeiro voto contra a medida foi proferido pelo conselheiro Estilac Xavier. Em sua fala, ele destacou o que considera inconstitucional na medida.

o que aconteceu nesta terça-feira (18) . "A medida não demonstra sua necessidade excepcional nem urgente", defendeu Xavier, ressaltando que a matéria já tinha data marcada pela conselheira relatora do caso Corsan no TCE, Ana Cristina Moraes, para ser analisada na Primeira Câmara,. Ele ainda acrescentou: "o presidente deveria mostrar cabalmente a excepcionalidade." Durante sua defesa, ele trouxe aspectos que questionam a valuation da empresa, que foi arrematada por R$ 4,15 bilhões em leilão em dezembro do ano passado. A nova controladora, Aegea, j á está no comando da companhia e anunciou os primeiros investimentos ainda na semana passada

O conselheiro Renato Azeredo referendou a decisão presidencial. "Encarei com naturalidade a suspensão [da medida cautelar]. Como procurador de município, já me vali desse dispositivo. Observo que é uma questão corriqueira nos vários tribunais". O conselheiro Edson Brum destacou que a assessoria técnica do Tribunal se dedicou por dois anos na matéria antes de também referendar a decisão do presidente Postal. "Tenho convicção da competência do presidente", disse. Ele também reforçou que todas as liminares judiciais foram revogadas na Justiça do Trabalho e no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). "Não apareceu nada para obstar a decisão do executivo estadual", afirmou.

A conselheira relatora Ana Cristina Moraes votou contra a decisão do presidente do TCE, justificou o voto proferido nesta terça-feira na Primeira Câmara pela anulação do leilão e reforçou que considera a decisão monocrática de Postal como "parcial." "Voto por não referendar, porque contraria tudo que aprendi no Direito e tudo que aprendi na advocacia privada e pública", proferiu Moraes. Segundo a conselheira, Postal teria deixado "de analisar o conjunto de petições e provas do processo", o que teria induzido ao erro os demais julgadores. Renato Azeredo, que interrompeu a sessão da Primeira Câmara com pedido de vista, discordou de Moraes e afirmou que "não recebe a crítica" de que teria sido levado a erro.

O procurador Victor Herzer da Silva, representando a Procuradoria Geral do Estado (PGE) na sessão, defendeu a decisão de Postal e disse que, caso o contrato não fosse assinado em 180 dias, a "Aegea não estava obrigada a manter a proposta." Já o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Geraldo da Camino, criticou a utilização do dispositivo para liberar a assinatura do contrato. "Não deve ser usado como sucedâneo recursal", pontuou.