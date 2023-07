Emenda propõe aumentar salário dos vereadores de Porto Alegre junto com do prefeito

Está sendo protocolada na Câmara de Porto Alegre uma emenda ao projeto de lei que prevê aumento salarial para prefeito, vice e secretários da Capital , para que o reajuste também seja para os vereadores, a partir de 2025. A proposta é de autoria da vereadora Cláudia Araújo (PSD), que integra a base na Câmara, e deve ser votada nesta quarta-feira (12), última sessão antes do recesso parlamentar, junto com o projeto.

Segundo Araújo, a emenda que está sendo protocolada prevê que os vereadores da Capital recebam 75% do total do subsídio que recebem, hoje, os deputados estaduais do Rio Grande do Sul. Com isso, o salário dos parlamentares do município iria de cerca de R$ 17,4 mil para algo em torno de R$ 23,4 mil. No caso do projeto inicial, está previsto aumento salarial de R$ 21,4 mil para R$ 34,9 mil para o prefeito e de R$ 14,3 mil para R$ 19,9 mil para o vice e secretários municipais.

"Na verdade nós já tínhamos colocado uma emenda quando foi votado no final do ano passado para aprovar, até porque foi aprovado no Estado, foi aprovado a nível nacional. Hoje nós estamos solicitando 75% do deputado estadual, que é de direito dos vereadores, que já foi aprovado a nível de Estado", afirma Cláudia Araújo. Ela reitera que o reajuste passará a valer a partir de 2025, ou seja, na próxima legislatura.

A vereadora proponente da emenda também defende o reajuste para o prefeito, vice e secretários de Porto Alegre. "Eu acho que é muito importante o aumento do novo prefeito para 2025, seja ele quem for. Não é para o prefeito Melo. Este aumento é para o prefeito que for eleito, que pode ser da situação ou da oposição."

Uma outra emenda a esta proposta de reajuste está sendo protocolada na Câmara, de autoria da vereadora Mari Pimentel (Novo). A parlamentar propõe que o aumento seja apenas para secretários municipais, e não para prefeito e vice.

Esta semana é a última antes do recesso parlamentar de inverno, que ocorre de 17 a 31 de julho. Assim, o presidente da casa, Hamilton Sossmeier (PTB), anunciou que haverá uma sessão extraordinária na manhã de quarta-feira (12), além da ordinária, a partir das 14h.